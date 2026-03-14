¡Tras accidente cuatro adolescentes resultaron lesionados y dejaron sin luz parte de Fresnillo!

A bordo de una camioneta chocaron contra un poste de la CFE

FRESNILLO, ZAC.- Cuatro adolescentes resultaron lesionados tras de que a bordo de una camioneta se estrellaron contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que, además, dejaron sin luz parte de la cabecera municipal.

El viernes 13 de marzo, alrededor de las once de la noche, sucedió el accidente en la avenida prolongación Sonora, a la altura de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID).

Las víctimas resultaron ser una jovencita de 17 años, otra de 13, y dos varones de 16 y 14 años, que tripulaban una camioneta Ford Escape, en color rojo, conducida por la primera de ellas.

Al transitar por esa vialidad repentinamente perdió el control del volante y se fue a impactar contra el poste de la CFE, lo que provocó la movilización de paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA) para el auxilio de los involucrados.

La menor de 13 años sufrió una fractura expuesta en la pierna izquierda y los otros tres diversas lesiones, por lo que los cuatro fueron trasladados a un hospital para su debida atención.

A causa del choque con el poste se suspendió el servicio de energía eléctrica en la zona Centro, en las colonias Industrial, Tecnológica, Plutarco Elías Calles, Lindavista, Lomas de Plateros y Plan de Ayala, así como en las avenidas Huicot y prolongación Sonora, parte del Paseo del Mineral y un segmento del bulevar Jesús Varela Rico.

Por lo anterior, personal de la CFE se presentó en el sitio del accidente para hacer las reparaciones necesarias y restablecer el servicio en dichos puntos.