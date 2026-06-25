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¡Tras agresión armada desarticularon célula criminal en Teúl: hay un detenido originario de Aguascalientes!

Noticiero El Circo
  • Autoridades aseguraron arsenal, explosivos y más de 2 mil dosis de droga
  • Entre los arrestados también hay originarios de Jalisco, Nayarit, Querétaro y Zacatecas

TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, ZAC.- Corporaciones de seguridad estatales y federales desarticularon una célula delincuencial que operaba en Teúl de González Ortega, integrada por diez adultos y dos menores de edad, tras repeler una agresión armada que derivó en el aseguramiento de armas, explosivos y una carga significativa de droga lista para distribución.

La intervención conjunta de la FRIZ, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía de Investigación permitió neutralizar al grupo y contener su presencia en la zona.

Los hechos ocurrieron el miércoles 24 de junio durante recorridos de vigilancia, cuando los elementos detectaron a personas armadas que abrieron fuego al notar la presencia operativa.

La respuesta inmediata permitió controlar la agresión; uno de los atacantes quedó lesionado y fue trasladado a un hospital para su atención médica.

Entre los detenidos se confirmó la presencia de un integrante originario de Aguascalientes, además de sujetos procedentes de Jalisco, Nayarit, Querétaro y Zacatecas.

También fue capturado Miguel Ángel “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado.

Los dos menores, de 7 y 3 años, fueron resguardados y canalizados a las instancias competentes.

El aseguramiento incluyó 2,300 dosis de cristal, 245 de cocaína, 180 cigarros de marihuana, 3.8 kilos y 55 dosis adicionales de hierba verde, además de tres armas de fuego largas, un arma corta, cargadores, cartuchos útiles, tres artefactos explosivos improvisados y equipo de comunicación.

La célula es identificada como generadora de violencia en la región y podría estar vinculada con la agresión registrada en Trinidad García de la Cadena.

Los detenidos y todo el material asegurado quedaron a disposición de la autoridad competente para la continuidad de las investigaciones.

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