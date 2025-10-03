¡Tras agresión armada en Trinidad Norte hombre fue ejecutado!

Foto: Archivo

PINOS, ZAC.- Una agresión armada en la localidad Trinidad Norte dejó a un hombre ejecutado.

El homicidio sucedió el jueves 2 de octubre, alrededor de las 07:00 horas.

Habitantes de dicha población, perteneciente al municipio de Pinos, se comunicaron a los servicios de emergencia para reportar que un hombre había sido agredido con disparos de arma de fuego.

Elementos policiales se trasladaron al sitio y encontraron a la víctima ya sin vida, por lo que ya no fue necesaria la intervención de los paramédicos.

El escenario del crimen fue resguardado para permitir su procesamiento por parte de elementos de la Dirección General de Servicios Periciales, que aseguraron indicios y trasladaron el cuerpo del abatido al Servicio Médico Forense.

Agentes de la Policía de Investigación quedaron a cargo de las indagatorias para el esclarecimiento de los hechos.