¡Tras agresión contra la FRIZ en Villanueva desarticularon célula delictiva: cuatro detenidos!

VILLANUEVA, ZAC.- Tras la agresión registrada el jueves 12 de febrero en el municipio de Villanueva fue desarticulada una célula delictiva que operaba en la región, mediante un operativo coordinado que permitió la detención de cuatro masculinos, entre ellos el jefe de plaza.

Los hechos ocurrieron a la altura de la comunidad de Tayahua, donde elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) realizaban labores operativas y fueron objeto de una agresión armada.

La situación fue controlada de manera inmediata y se reforzó la seguridad en la zona con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno: Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ).

Como resultado de la acción conjunta fueron detenidos Alberto “N”, de 47 años; Claudio “N”, de 18 años; Juan Carrera “N”, de 21 años y Flavio Alberto “N”, de 38 años, este último identificado como el jefe de plaza de una célula criminal que operaba en el municipio de Tabasco.

Durante el operativo se aseguraron 3 armas de fuego largas, 10 cargadores abastecidos, 4 chalecos balísticos, 50 estrellas metálicas conocidas como poncha llantas, 42 dosis de polvo granulado en color blanco con características similares a la metanfetamina (crystal), 26 dosis con polvo blanco con características similares a la cocaína, 36 bolsitas con hierba verde y seca con características similares a la marihuana.

Así como dos paquetes con explosivos, cordón detonante, estopines, un control detonante y una camioneta marca Chevrolet.

Los cuatro masculinos fueron detenidos y junto con el armamento, droga, explosivos y demás indicios, puestos a disposición de la autoridad competente para la integración de la investigación correspondiente.

Las autoridades precisaron que la agresión fue dirigida contra una unidad policial en funciones y no contra particulares.

Asimismo, confirmó que no se tuvo registro de bajas entre los elementos de la FRIZ.