¡Tras agresión contra militares en Joaquín Amaro detuvieron a presuntos generadores de violencia!

Fue abatido un agresor, fueron capturadas dos menores de edad y se aseguró una camioneta blindada, armamento, cartuchos útiles y equipo táctico

La intervención se realizó como parte de la operación SAGAZ en la comunidad Mesa de Palmira

JOAQUÍN AMARO, ZAC.- En la comunidad Mesa de Palmira, en el municipio de Joaquín Amaro, personal del Ejército Mexicano desplegado como parte de la operación SAGAZ fue agredido por sujetos armados mientras realizaba acciones de seguridad y vigilancia.

En respuesta inmediata se activó el apoyo de personal de la Guardia Nacional, la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), quienes implementaron un operativo que permitió contener la agresión y neutralizar la amenaza.

Derivado de esta intervención fue reducido un civil considerado integrante de un grupo de la delincuencia organizada, además de lograr la detención de dos personas del sexo femenino, identificadas como menores de edad, de 14 y 17 años, originarias del estado de Durango.

Se aseguró una camioneta blindada, armamento, cartuchos útiles y diverso equipo táctico, que quedaron a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.