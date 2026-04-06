¡Tras aparatosa volcadura en Pabellón de Hidalgo un hombre murió!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre murió tras protagonizar una aparatosa volcadura en territorio del municipio de Rincón de Romos.

El fallecido fue identificado como Apolonio García, de 49 años de edad.

La Fiscalía General del Estado informó que el accidente que le costó la vida sucedió el sábado 4 de abril en la comunidad Pabellón de Hidalgo, perteneciente al citado municipio rinconense.

Tras el percance, el hombre resultó lesionado y fue trasladado a recibir atención médica al Hospital General de Zona número 2 del Seguro Social.

Sin embargo, no logró sobrevivir y posteriormente falleció, lo que confirmó la propia Fiscalía el domingo 5.

Elementos de Servicios Periciales acudieron al centro médico por el cuerpo del accidentado y lo trasladaron al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia, que concluyó que murió de un traumatismo de cráneo.