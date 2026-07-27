¡Tras asistir a un antro mujer despertó mareada en motel; hospital reportó posible abuso sexual!
- María Guadalupe “N”, de 32 años, perdió la memoria tras quedarse sola en un bar de Aguascalientes
- Fiscalía investiga si le dieron alguna droga en bebidas consumidas dentro del negocio
AGUASCALIENTES, AGS.- La noche del sábado 25 de julio, según la declaración oficial, María Guadalupe “N”, de 32 años, originaria de Baja California Norte y residente del fraccionamiento Real de Haciendas, acudió con su amiga Ana “N” a un antro, específicamente el bar Rincón Ranchero, ubicado en la avenida General Miguel Barragán número 1500, en la colonia Gremial, en Aguascalientes.
Ambas consumieron bebidas embriagantes hasta que Ana se retiró, dejando sola a la víctima.
Desde ese momento María Guadalupe refiere que ya no recuerda nada más.
Horas después, según lo narrado ante la Fiscalía General del Estado, despertó muy mareada, con fuerte dolor de cabeza y todo le daba vueltas, dentro de una habitación del motel El Pedregal, localizado sobre la carretera a San Luis Potosí.
Estaba completamente vestida y acompañada de un hombre adulto.
Al preguntarle cómo llegó ahí, el sujeto únicamente le respondió: “ya vete porque ya viene otra”.
La mujer salió corriendo hacia la recepción, donde pidió apoyo.
El personal del motel solicitó un vehículo de plataforma tipo Uber, que la trasladó a un domicilio en el fraccionamiento Ojocaliente III.
Ahí relató lo sucedido a su ex pareja Otoniel “N”, quien decidió acompañarla al Centro de Justicia para Mujeres para formalizar la denuncia.
Posteriormente ingresó al Hospital Tercer Milenio, donde el médico de guardia diagnosticó intoxicación por alcohol y vértigo severo.
El galeno indicó que no se aplicaron retrovirales, ya que la víctima manifestó no estar segura de haber sufrido abuso sexual.
El caso quedó asentado como probable agresión sexual.
La Fiscalía General del Estado informó que investiga si la víctima pudo haber consumido alguna bebida adulterada con droga dentro del bar debido a la pérdida de memoria y el estado en que despertó.
La investigación continúa bajo protocolo de violencia de género.