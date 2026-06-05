¡Tras brutal agresión al salir de una fiesta en San Mateo joven se debate entre la vida y la muerte!

VALPARAÍSO, ZAC.- Entre la vida y la muerte se encuentra un joven que fue víctima de una brutal agresión en esta localidad, donde fue golpeado en la cabeza con un bate de beisbol y atropellado intencionalmente cuando se hallaba tirado en el suelo.

La víctima es Pascual López, conocido como “Paco” y habitante de la comunidad San Mateo, perteneciente al municipio de Valparaíso.

Los hechos se registraron el domingo 31 de mayo, minutos después de las once de la noche, en la referida comunidad.

“Paco” salía de una fiesta cuando fue atacado por causas desconocidas.

Primero fue golpeado en la cabeza con el bate de beisbol, por lo que cayó inconsciente al piso y enseguida fue atropellado con un vehículo.

A causa de lo anterior resultó con una grave lesión en la cabeza, múltiples fracturas en las costillas, perforación de pulmones, entre otras lesiones de consideración y por las cuales tuvo que ser hospitalizado para recibir atención médica.

Habitantes de San Mateo identificaron a Pascual como un joven trabajador y tranquilo, dedicado al cuidado y amanse de caballos.

Sus familiares pidieron ayuda a los vecinos de la localidad que pudieron haber presenciado la agresión para que aporten información a las autoridades a fin de esclarecer los hechos e identificar a los responsables para su captura.