¡Tras brutal atropello en la 70 Poniente hombre perdió ambas piernas!

El conductor de un Versa arrolló a la víctima mientras reparaba su camioneta

AGUASCALIENTES, AGS.- Un accidente estremecedor dejó a un hombre sin ambas piernas luego de ser arrollado violentamente mientras realizaba reparaciones a su camioneta sobre la carretera federal 70 Poniente, en el tramo hacia Calvillo.

El hecho se registró alrededor de las 17:00 horas del domingo 14 de junio, a la altura del entronque con la comunidad de Malpaso, cuando la víctima, un hombre de entre 35 y 40 años, trabajaba a un costado de su Chevrolet Silverado, en color blanco, la cual remolcaba una lancha.

De acuerdo con los primeros reportes, un Nissan Versa gris que circulaba a exceso de velocidad con dirección al poniente perdió el control, se proyectó contra el costado izquierdo de la camioneta estacionada y arrolló de lleno al propietario, provocándole amputación traumática de ambas piernas.

Paramédicos arribaron al sitio de inmediato y lograron estabilizar al lesionado bajo protocolo de trauma mayor.

Debido a la gravedad de sus lesiones se activó el helicóptero Fuerza Uno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que aterrizó en la zona y realizó el traslado aeromédico al Hospital General de Zona número 3 del IMSS, donde su estado se reportó como delicado.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos quedaron a cargo del peritaje para determinar responsabilidades y la situación legal del conductor del Versa.