¡Tras búsqueda forense localizaron restos óseos en Tabasco!

TABASCO, ZAC.- En seguimiento a las carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Comisión Local de Búsqueda de Personas realizó búsqueda forense en el municipio de Tabasco, lugar en el que se obtuvieron resultados positivos.

El Gobierno de Zacatecas encabezó los trabajos de prospección en este municipio con el uso de la tecnología con la que cuenta y el apoyo de binomio canino de la Policía de Investigación, en conjunto con la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares y la Comisión Nacional de Búsqueda.

La jornada de búsqueda resultó positiva para la localización de restos óseos, los cuales quedaron a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas para su análisis, investigación y su posible identificación.

En estas acciones participaron representantes de colectivos de familias de personas desaparecidas; además, se contó con el acompañamiento de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.