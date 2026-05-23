¡Tras caer de 5 metros de altura mujer resultó lesionada en el fraccionamiento Privadas del Bosque!

Foto: Cortesía

ZACATECAS, ZAC.- Una mujer resultó lesionada de consideración tras de que sufrió una impresionante caída desde una altura de 5 metros, aproximadamente.

El incidente sucedió el viernes 22 de mayo, poco antes de las nueve de la mañana, en el fraccionamiento Privadas del Bosque, en la capital zacatecana.

La fémina se hallaba a espaldas del panteón La Purísima cuando se descuidó y cayó desde esa altura considerable, golpeándose fuertemente contra el piso.

La víctima quedó tirada a un costado del arroyo que cruza por ese fraccionamiento, por lo que testigos solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, que se encargaron de brindarle los primeros auxilios.

Tras estabilizarla la colocaron en una camilla rígida para rescatarla y enseguida trasladarla a un hospital para su pronta atención médica.