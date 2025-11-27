¡Tras caer de cuatro metros Policía Municipal atendió a hombre lesionado!

AGUASCALIENTES, AGS.- La tarde del miércoles 26 de noviembre, alrededor de las 16:00 horas, personal del Grupo de Operaciones Aéreas brindó atención prehospitalaria a un trabajador que resultó lesionado tras caer de una altura aproximada de cuatro metros dentro de una empresa ubicada en Ciudad Industrial, sobre la calle Carolina Villanueva.

Oficiales acudieron de inmediato al lugar, donde localizaron al afectado, identificado como Ezequiel, de 57 años, en posición sedente.

Durante la valoración inicial, se detectó una hemorragia en el lóbulo temporal derecho, la cual fue controlada mediante presión directa y posterior vendaje.

Al lugar acudieron paramédicos, quienes trasladaron al paciente al Hospital General de Zona número 1 del IMSS en estado grave para recibir atención médica especializada.