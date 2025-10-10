¡Tras caer de un andamio en la escuela “Soledad Fernández” hombre resultó lesionado!

ZACATECAS, ZAC.- Un hombre que realizaba labores de mantenimiento en la escuela “Soledad Fernández”, en la zona Centro de la capital, sufrió lesiones de consideración tras de que cayó de un andamio, de una altura aproximada de cinco metros.

El incidente laboral sucedió el jueves 9 de octubre, alrededor de las nueve de la mañana.

Personal del plantel educativo, testigos del incidente laboral, solicitaron ayuda a los servicios de emergencia, por lo que se movilizaron paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA) para auxiliar a la víctima.

El hombre sufrió golpes en diferentes partes del cuerpo, principalmente en la cabeza, por lo que lo trasladaron a un hospital cercano para su atención médica.