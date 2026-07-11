¡Tras caer de una camioneta en movimiento menor de 13 años resultó lesionada en Santa Teresa!

Foto: cortesía Canal 33 Zacatecas

RÍO GRANDE, ZAC.- Una menor de 13 años de edad resultó con algunas lesiones tras de que sufrió una caída de la caja de una camioneta en movimiento, por lo que fue trasladada a un hospital para ser atendida.

El viernes 10 de julio, alrededor de las dos de la tarde, paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil se movilizaron a la comunidad Santa Teresa, perteneciente al municipio de Río Grande, para atender reportes sobre una menor lesionada.

A la víctima la localizaron sobre la carretera que conduce a dicha localidad y al brindarle los primeros auxilios le diagnosticaron golpes en diferentes partes del cuerpo.

Sin embargo, a pesar de que su vida no estaba en riesgo, la canalizaron a un hospital para su debida atención médica.

Se estableció que la menor de edad viajaba en la caja de una camioneta tipo Pick-Up y que repentinamente, cuando se hallaba en movimiento, por causas desconocidas perdió el equilibrio y cayó a la cinta asfáltica, resultando así lastimada.