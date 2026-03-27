¡Tras caída de una motocicleta conducida por su esposo en la carretera federal 45 Norte murió una mujer!

Foto: Archivo

AGUASCALIENTES, AGS.- Una mujer que sufrió una caída de una motocicleta conducida por su esposo en Rincón de Romos perdió la vida mientras era atendida en el Hospital Miguel Hidalgo.

La fémina fue identificada como Jazmín Esmeralda Romo, de 38 años de edad.

El accidente que le costó la existencia sucedió el martes 24 de marzo en la carretera federal 45 Norte, a la altura de la comunidad El Salitrillo, en el municipio mencionado.

Como copiloto viajaba en una moto de la marca Italika, modelo 2025, en colores rojo y blanco, que era guiada por su marido.

Por causas no determinadas el hombre perdió el control del manubrio, lo que ocasionó la caída de ambos.

La más perjudicada fue Jazmín Esmeralda, que resultó con lesiones graves en diferentes partes del cuerpo y tuvo que ser trasladada a recibir atención médica al Hospital Hidalgo.

Desafortunadamente no logró recuperarse y el jueves 26 de marzo la Fiscalía General del Estado confirmó su fallecimiento.

Elementos de Servicios Periciales levantaron su cuerpo y lo trasladaron al SEMEFO para la práctica de la necropsia, que reveló que murió a causa de un trauma múltiple.