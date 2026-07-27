¡Tras caída en avenida Aguascalientes murió motociclista; boyas metálicas habrían causado el accidente!

El joven salió proyectado al pavimento y pereció de manera instantánea por las lesiones sufridas

AGUASCALIENTES, AGS.- La mañana de este lunes se registró una tragedia en la avenida Aguascalientes, al oriente de la capital, donde un motociclista perdió la vida de manera instantánea tras sufrir una aparatosa caída mientras circulaba por la lateral del segundo anillo.

El accidente se registró alrededor de las 6:45 horas, casi en el cruce con la avenida Alameda.

Según los primeros reportes, el conductor de una motocicleta DM200, en color negro con rojo, avanzaba de sur a norte cuando al ingresar al carril izquierdo en la zona del puente elevado, presuntamente no advirtió la presencia de boyas metálicas instaladas para la reducción de velocidad.

Al impactarlas, perdió el control y salió proyectado violentamente contra el pavimento.

Testigos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia.

Elementos de la Policía Vial arribaron minutos después, cerraron la circulación y aseguraron el área para evitar otro percance.

Paramédicos municipales atendieron al motociclista, un hombre de entre 25 y 30 años, pero sólo pudieron constatar que ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

La zona fue acordonada mientras personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizaba el levantamiento de indicios y el procesamiento de la escena.

El cuerpo fue trasladado al SEMEFO para la necropsia de ley, con el fin de determinar con precisión las causas del fallecimiento.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para establecer si las condiciones del camino o algún otro factor contribuyeron a la pérdida de control de la motocicleta y al fatal desenlace.