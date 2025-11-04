¡Tras carambola contra un vehículo particular y un camión recolector de basura motociclista murió en Las Piedras!

Foto: Cortesía

RÍO GRANDE, ZAC.- Tras una carambola en la que participaron un vehículo particular, un camión recolector de basura y una motocicleta, el conductor de esta última perdió la vida.

El accidente sucedió el lunes 3 de noviembre, poco antes de las siete de la noche, en la localidad Las Piedras, perteneciente al municipio de Río Grande.

Los tres vehículos colisionaron entre si en la calle principal de la comunidad, tras de lo cual se solicitó la intervención de los servicios de emergencia.

Trascendió que un joven era el que tripulaba la motocicleta y que tras el impacto cayó al piso, golpeándose fuertemente.

Al arribo de las autoridades y paramédicos se confirmó su fallecimiento, por lo que la escena quedó a cargo de agentes de la Policía de Investigación para las indagatorias correspondientes a fin de esclarecer las causas del accidente así como de elementos de Servicios Periciales, que se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al SEMEFO.