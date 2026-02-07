¡Tras choque contra una camioneta joven motorista perdió la vida en la carretera federal 44!

FRESNILLO, ZAC.- Sobre la carretera federal 44 perdió la vida un joven motociclista que chocó contra una camioneta durante la mañana de este sábado.

El accidente sucedió en el tramo Fresnillo-Valparaíso, a la altura de la comunidad El Obligado.

El motorista colisionó contra una camioneta en color blanco y testigos dieron parte a los servicios de emergencia.

Paramédicos se movilizaron al sitio en una ambulancia, pero no pudieron hacer nada por el motociclista debido a que ya había fallecido.

Oficiales de la Policía Vial, al intervenir en el hecho, cerraron la circulación vehicular desde las ocho de la mañana y por las siguientes cuatro horas.

Agentes de la Policía de Investigación quedaron a cargo de las indagatorias para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

El cuerpo del finado fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al SEMEFO.