¡Tras choque de una camioneta contra la caja de un tráiler una mujer sin vida y dos heridos!

VILLA DE COS, ZAC.- Una camioneta se impactó contra la parte posterior de la caja enganchada a un tráiler, por lo que una mujer murió y un adulto y un menor de edad resultaron lesionados.

El trágico accidente sucedió la mañana de este sábado, en la carretera federal 54, a la altura de la salida hacia la cabecera municipal de Villa de Cos.

Las tres víctimas tripulaban una camioneta en color azul.

Durante su desplazamiento por dicha vialidad, por causas desconocidas, se estrelló contra la caja de un tráiler, propiedad de la empresa Ade Transportes Potosinos.

Una vez que los servicios de emergencia recibieron reportes sobre el accidente al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, que encontraron a una mujer ya sin vida y heridos a un adulto y un menor.

Tras brindarles los primeros auxilios los trasladaron a un hospital para su pronta atención médica.

El escenario del percance quedó a cargo de oficiales de la Guardia Nacional de Carreteras, que iniciaron las diligencias correspondientes para tratar de determinar las causas del accidente.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado arribó al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y efectuar el levantamiento del cuerpo sin vida de la fémina para su traslado al Servicio Médico Forense.