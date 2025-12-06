¡Tras choque de una camioneta contra un árbol una mujer murió y un menor resultó lesionado!

Además, hubo otros accidentes en la zona conurbada

ZACATECAS, ZAC.- Sobre el bulevar metropolitano, en dirección Guadalupe-Zacatecas, se registró un accidente en el que una mujer falleció y un menor de edad resultó lesionado de consideración.

El accidente tuvo lugar el viernes 5 de diciembre, frente al fraccionamiento Santa Rita.

Las dos víctimas tripulaban una camioneta, aunque durante su desplazamiento por dicha vialidad la conductora perdió el control del volante y se fue a estrellar contra un árbol.

Los servicios médicos arribaron a la escena y confirmaron que la mujer había perdido la vida y un menor de 12 años de edad estaba lesionado, por lo que le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital para que recibiera atención médica de urgencia.

El cuerpo de la fémina fallecida fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al SEMEFO.

Sin embargo, este no fue el único accidente del viernes en la zona conurbada, ya que hubo otros más.

Uno de ellos se registró poco después de las tres de la tarde en las curvas del bulevar Bicentenario, a la altura del fraccionamiento Colinas de Padre, en los carriles con dirección a la salida a Fresnillo, donde cuatro vehículos colisionaron entre sí, aunque no hubo personas lesionadas.

Posteriormente, al filo de las cinco de la tarde, un motocicleta sufrió una fuerte caída en la vialidad Cerro de las Bolsas, por lo que resultó con algunas lesiones.

Finalmente, alrededor de las seis de la tarde sucedió un choque entre una motocicleta y un automóvil compacto en el camino a San Ramón, tras el que una persona resultó lesionada.

Los accidentes fueron atendidos por oficiales de la Guardia Nacional división carreteras, en el tramo federal, y de la Dirección de Policía Vial Preventiva, en los tramos estatales.