¡Tras choque entre tráiler y camioneta murió una mujer en Vetagrande, también hay dos heridos!

Menor y hombre lesionados fueron rescatados con equipo especializado tras quedar atrapados en la unidad

La camioneta remolcaba ganado; cinco vacas murieron en el impacto

VETAGRANDE, ZAC.- Sobre la carretera federal 45 de cuota, en el tramo Osiris-Vetagrande, ocurrió un accidente alrededor de las 8:00 horas del lunes 15 de junio, cuando un tráiler y una camioneta particular colisionaron de frente, dejando a dos personas atrapadas dentro del vehículo menor.

Con equipo de rescate urbano, personal de Protección Civil y Bomberos del Estado logró la extracción de un menor de edad y de un hombre, ambos con lesiones de consideración.

Fueron estabilizados y trasladados de urgencia a un hospital por la unidad médica de Protección Civil de Morelos.

Durante la revisión se confirmó el fallecimiento de una mujer que viajaba en la camioneta.

El vehículo remolcaba un pequeño tráiler con varias vacas; cinco de ellas murieron a consecuencia del impacto.

Elementos de Servicios Periciales acudieron al lugar para levantar el cuerpo sin vida de la fémina para trasladarlo al Servicio Médico Forense.