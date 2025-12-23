¡Tras choque frontal contra una camioneta que iba en sentido contrario motociclista perdió la vida!

Foto cortesía: www.zacatecasonline.com.mx

FRESNILLO, ZAC.- Un motociclista perdió la vida tras chocar de frente contra una camioneta que le salió al paso en sentido contrario.

El accidente fatal sucedió el lunes 22 de diciembre, alrededor de las 05:45 horas, sobre el bulevar Jesús Varela Rico, a la altura de la colonia Lomas de la Fortuna, en Fresnillo.

El motorista transitaba en condiciones normales en dirección al crucero Jerez-Valparaíso cuando de pronto apareció en escena una camioneta RAM, en color rojo, que iba en sentido contrario, y al no alcanzar a frenar ni esquivarla se estrelló de frente contra ella.

Los servicios de emergencia recibieron reportes sobre lo sucedido, por lo que al sitio acudieron paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA), que nada pudieron hacer por el motociclista debido a que ya no presentaba signos vitales.

Oficiales de la Policía Vial tomaron conocimiento del percance y desviaron la circulación vehicular en el bulevar.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron las indagatorias sobre el accidente y elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al SEMEFO.