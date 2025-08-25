¡Tras choque y volcadura de un auto en Jerez dos personas lesionadas de consideración!

Foto: Cortesía

JEREZ DE GARCÍA SALINAS, ZAC.- Dos personas resultaron lesionadas de consideración tras de que sufrieron un accidente tipo choque y posterior volcadura.

Los hechos sucedieron el domingo 24 de agosto, alrededor de las 16:20 horas, sobre la carretera federal 23, a la altura del lienzo charro La Colonial, en Jerez.

Las víctimas tripulaban un vehículo en color rojo, cuyo conductor perdió el control del volante y se estrelló contra el muro central de contención para luego volcarse.

La unidad de motor quedó recostada en los carriles en dirección a la cabecera municipal, en dos ruedas.

Al lugar acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que auxiliaron a las dos personas y tras diagnosticarles lesiones considerables las trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Oficiales de la Guardia Nacional carreteras tomaron conocimiento del accidente y con apoyo de una grúa remolcaron el vehículo a un corralón.