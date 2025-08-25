NoticiasZacatecas

¡Tras choque y volcadura de un auto en Jerez dos personas lesionadas de consideración!

Noticiero El Circo

Foto: Cortesía

JEREZ DE GARCÍA SALINAS, ZAC.- Dos personas resultaron lesionadas de consideración tras de que sufrieron un accidente tipo choque y posterior volcadura.

Los hechos sucedieron el domingo 24 de agosto, alrededor de las 16:20 horas, sobre la carretera federal 23, a la altura del lienzo charro La Colonial, en Jerez.

Las víctimas tripulaban un vehículo en color rojo, cuyo conductor perdió el control del volante y se estrelló contra el muro central de contención para luego volcarse.

La unidad de motor quedó recostada en los carriles en dirección a la cabecera municipal, en dos ruedas.

Al lugar acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que auxiliaron a las dos personas y tras diagnosticarles lesiones considerables las trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Oficiales de la Guardia Nacional carreteras tomaron conocimiento del accidente y con apoyo de una grúa remolcaron el vehículo a un corralón.

También te puede gustar

¡Brutal choque entre un tráiler y una camioneta en Fresnillo dejó 2 muertas y 4 lesionados!

Noticiero El Circo

En el municipio de Jesús María, fue detenido sujeto en posesión de enervantes

POLECIA 777

¡Entrega el Gobernador apoyos de la estrategia Contigo al 100!

Noticiero El Circo