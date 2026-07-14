¡Tras dejar abiertas las llaves de la estufa mujer intentó quitarse la vida intoxicándose con gas!

GUADALUPE, ZAC.- Una mujer intentó suicidarse intoxicándose tras dejar abiertas las llaves de la estufa para que se escapara el gas, pero fue auxiliada a tiempo y logró sobrevivir.

El domingo 12 de julio, por la tarde, los servicios de emergencia fueron alertados sobre una fuga de gas en un domicilio del fraccionamiento Rincón Colonial, en esta cabecera municipal.

Al sitio acudieron elementos policiales y rescatistas, que encontraron a una mujer inconsciente y abiertas las llaves de la estufa.

Se estableció que la propia fémina dejó escapar el gas para tratar de intoxicarse y matarse.

Paramédicos de la Policía Estatal le brindaron los primeros auxilios y la trasladaron a un hospital para su debida atención médica ya que sufrió una intoxicación.

Los bomberos se encargaron de controlar la fuga del combustible para evitar cualquier riesgo.