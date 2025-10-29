¡Tras derrapar y caer de su motocicleta habitante de Sombrerete murió en la carretera 45!

Foto: Archivo

SOMBRERETE, ZAC.- Un habitante de este municipio perdió la vida a causa de un accidente vial, ya que derrapó y cayó de la motocicleta que tripulaba.

Alejandro “N”, de 30 años de edad, fue quien falleció la mañana del martes 28 de octubre sobre la carretera federal 45, poco antes de la localidad de San Martín.

Durante su tránsito por esta vialidad, en dirección al estado de Durango, perdió el control del manubrio, lo que ocasionó que la moto derrapara.

El treintañero cayó a la cinta asfáltica y sufrió lesiones mortales.

Testigos reportaron el accidente a los servicios de emergencia y al lugar acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil para tratar de auxiliar al motociclista, pero verificaron que ya no presentaba signos vitales.

Su cuerpo quedó tirado sobre la carretera y cerca su motocicleta de bajo cilindraje, por lo que obstruyeron la circulación vehicular.

La escena del percance quedó a cargo de oficiales de la Guardia Nacional para el peritaje correspondiente, tras de lo cual el cuerpo del finado fue trasladado al SEMEFO por elementos de Servicios Periciales.