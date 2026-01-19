AguascalientesNoticias

¡Tras derrape de motocicleta joven falleció y otro resultó gravemente lesionado en la carretera a Estación Cañada!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un accidente de motocicleta ocurrido la noche del sábado 17 de enero sobre la carretera estatal 40, a la altura de la comunidad Estación Cañada, dejó como saldo un joven sin vida y otro gravemente lesionado.

El percance se registró alrededor de las 20:00 horas, cuando una motocicleta Italika DM 250, tipo Cross, en color rojo, circulaba presuntamente a exceso de velocidad en el sentido oriente-poniente.

La unidad era conducida por un joven de entre 20 y 25 años, quien viajaba acompañado por otro de aproximadamente 18 a 20 años.

Al salir de una curva, el conductor perdió el control del manubrio, lo que provocó que la motocicleta derrapara y ambos ocupantes cayeran violentamente sobre la cinta asfáltica, mientras el vehículo seguía en movimiento varios metros.

Paramédicos del ISSEA acudieron al lugar y tras valorar a los involucrados confirmaron que el copiloto ya no presentaba signos vitales.

El conductor fue trasladado en estado grave al Hospital General de Zona número 3 del IMSS para recibir atención médica.

Elementos de la Policía Estatal de Carreteras resguardaron la zona, mientras que personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al SEMEFO para los procedimientos correspondientes.

