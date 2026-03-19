¡Tras desigual accidente en el paso a desnivel de Adolfo Ruiz Cortines 1 muerto y 1 lesionado!

Las víctimas viajaban en una moto y fueron impactados por un automotor, cuyo chofer escapó

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre adulto murió y un joven resultó lesionado tras un accidente en el paso a desnivel del bulevar Adolfo Ruiz Cortines y la avenida Aguascalientes, en el poniente de la ciudad, donde al viajar en una motocicleta fueron impactados por un automotor, cuyo chofer se dio a la fuga, y terminaron estrellándose contra un muro del puente vehicular.

El accidente sucedió el miércoles 18 de marzo, alrededor de las cinco de la tarde.

En el lugar señalado murió Efrén Cano, de 48 años, y resultó herido un muchacho de 19 años de edad.

Los dos tripulaban una motocicleta Italika FT125, en color negro, conducida por Efrén, y provenían de la comunidad Tapias Viejas rumbo al fraccionamiento Valle de los Cactus.

Circulaban de poniente a oriente por Ruiz Cortines y al ingresar al paso a desnivel que libra la avenida Aguascalientes fueron chocados por alcance por un auto, cuyo operador continuó su marcha para retirarse.

Con el golpe, Efrén perdió el control del manubrio y la “jaca de acero” se proyectó contra el muro lateral del puente.

Los dos motoristas quedaron tendidos en el arroyo vehicular y testigos reportaron el accidente a los servicios de emergencia, por lo que al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para auxiliarlos.

Al arribar, confirmaron que Efrén ya no presentaba signos vitales y que el joven resultó con algunas lesiones, por lo que lo trasladaron al Hospital Tercer Milenio a recibir atención médica.

Oficiales de la Policía Vial tomaron conocimiento del accidente y resguardaron la zona hasta que elementos de Servicios Periciales levantaron el cuerpo del fallecido para su traslado al SEMEFO.