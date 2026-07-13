¡Tras desigual choque contra otro vehículo de motor motociclista murió en la carretera federal 49!

Familiares de la víctima mortal enfurecieron porque el otro conductor no fue detenido

FRESNILLO, ZAC.- Un motociclista que acababa de salir de trabajar murió tras un desigual choque contra otro vehículo de motor.

Familiares del motorista confrontaron al conductor de dicho automotor y a sus parientes debido a que lo responsabilizaban de la tragedia y oficiales de la Guardia Nacional que intervinieron en el accidente se negaron a detenerlo.

El hecho sucedió la tarde del sábado 11 de julio en la carretera federal 49, en el tramo Fresnillo-Río Grande.

El motociclista salía del área de balnearios tras concluir su jornada laboral y fue chocado por un vehículo Ford.

El trabajador cayó a la cinta asfáltica y murió casi al instante, mientras que el otro vehículo arrastró su motocicleta entre 80 y 100 metros, aproximadamente.

Los elementos de la Guardia Nacional de carreteras arribaron a la escena para realizar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades.

Poco después llegaron familiares del motociclista fallecido, que les exigieron a los oficiales que detuvieran al conductor del otro vehículo, pero se negaron a hacerlo.

De manera extraoficial trascendió que el arresto del otro chofer implicado no procedía debido a que, al parecer, el peritaje indicaba que el motociclista fue el que provocó el accidente que le costó la vida.

Ante la negativa de los elementos de detenerlo, los familiares del finado enfurecieron y confrontaron al automovilista ya que a su consideración era el responsable del choque.

Al sitio también llegaron familiares de este conductor para resguardarlo y evitar una posible agresión, por lo que los parientes del motociclista también los confrontaron.

Debido a lo tenso del momento y a la indignación de la familia del occiso fue necesaria la intervención de otros elementos policiales para contener la situación.

Posteriormente arribaron elementos de Servicios Periciales, que se encargaron del levantamiento del cuerpo sin vida del motociclista para su traslado al Servicio Médico Forense.