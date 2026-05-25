¡Tras desigual choque contra una camioneta en Arboledas alcoholizado motociclista resultó lesionado!

FRESNILLO, ZAC.- Un motociclista que presuntamente se hallaba bajo los efectos de las bebidas embriagantes resultó lesionado tras un desigual choque contra una camioneta.

El accidente ocurrió la noche del sábado 23 de mayo en el cruce de las calles Sauces y Naranjos de la colonia Arboledas, en Fresnillo.

Tras ser enterados de lo sucedido, al sitio acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que encontraron lesionado al motorista, de 26 años de edad.

Una vez que le brindaron los primeros auxilios lo trasladaron a un hospital para su debida atención médica.

También arribaron oficiales de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) de la Policía Estatal Preventiva (PEP), que resguardaron la zona y luego la entregaron a agentes de la Dirección de Policía Vial Preventiva, que realizaron las diligencias correspondientes y aseguraron los vehículos implicados, la motocicleta de la víctima y una camioneta en color rojo, que fueron remolcados a un corralón.