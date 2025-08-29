¡Tras diligencia de cateo detuvieron a un presunto vendedor de drogas en Tlaltenango!

TLALTENANGO, ZAC.- Como parte de una investigación relacionada con una persona detenida por el delito de narcomenudeo, se obtuvieron diversos datos que permitieron avanzar en las indagatorias sobre la posible venta de droga en la región.

Derivado de esta información, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en el Barrio de Veracruz.

Durante la diligencia, realizada de manera coordinada por personal ministerial y fuerzas de seguridad, se logró la detención de Luis Enrique “N”, así como el aseguramiento de distintas sustancias con características propias de narcóticos.