¡Tras dispararse de manera accidental con una escopeta de postas adolescente murió en Santiaguillo!

FRESNILLO, ZAC.- Un adolescente se disparó con una escopeta de postas de manera accidental y el proyectil que lo impactó le quitó la vida.

El jovencito contaba con 15 años de edad y fue originario de la comunidad de Santiaguillo, donde ocurrieron los hechos.

El arma se hallaba cargada cuando el muchacho la manipuló, por lo que se disparó e hirió.

Quienes presenciaron el hecho solicitaron ayuda a los servicios de emergencia, pero como la ambulancia tardaba en llegar a esa población decidieron abordar al muchacho en un vehículo particular y trasladarlo a un nosocomio.

En el trayecto fueron interceptados por oficiales de la Policía Estatal que iban a atender el reporte del suceso y quienes los escoltaron hasta el Hospital General de Fresnillo.

El paciente llegó con vida pero falleció mientras recibía atención médica, por lo que fue necesaria la intervención de elementos de Servicios Periciales para el levantamiento de su cuerpo y traslado al SEMEFO.

Agentes de la Policía de Investigación quedaron a cargo de las investigaciones para esclarecer los hechos.