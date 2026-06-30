¡Tras dormitar el chofer autobús de Turismo Tito’s se proyectó contra el muro central en la 45 Sur!

25 pasajeros resultaron con golpes leves pero ninguno requirió atención médica

Protección Civil y Cruz Roja controlaron derrames y coordinaron el traslado seguro de usuarios

ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JAL.- Un choque contra objeto fijo se registró a las 23:47 horas sobre la carretera federal 45 Sur, en el kilómetro 104+600, entre El Alteño y el entronque a Teocaltiche, en territorio jalisciense.

El vehículo involucrado fue un autobús Scania Irizar, en color plata, con placas 03RB2H del Servicio Público Federal y número económico 057, perteneciente a Turismo Tito’s, conducido por un hombre de entre 50 y 55 años que trasladaba 25 pasajeros procedentes de Torreón, Coahuila.

Según los propios usuarios, el operador se quedó dormido al volante, lo que provocó que la unidad se proyectara hacia el muro central, lo tomara como rampa y avanzara varios metros sobre él.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil, agentes de Vialidad y paramédicos de la Cruz Roja de Encarnación de Díaz, quienes abanderaron la zona, controlaron un derrame de aceite y combustible y valoraron a los pasajeros, todos con golpes leves y sin necesidad de atención hospitalaria.

Los usuarios fueron abordados a ambulancias de Cruz Roja y trasladados inicialmente a la Puerta de Seguridad Sur, donde unidades de la Cruz Roja de Aguascalientes ya esperaban para continuar su traslado hacia la Central de Autobuses del estado.

Finalmente, personal de la Guardia Nacional tomó conocimiento y quedó a cargo del siniestro.