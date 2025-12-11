¡Tras el choque entre un auto y un tráiler en la carretera federal 45 Norte murió adolescente!

AGUASCALIENTES, AGS.- Cobró su primera víctima mortal el choque entre un automóvil y un tráiler que se encontraba estacionado en la carretera federal 45 Norte, en el municipio de San Francisco de los Romo, debido a que en el Hospital General de Zona número 3 del Seguro Social murió un adolescente que había resultado lesionado de gravedad.

El accidente ocurrió el martes 9 de diciembre, minutos antes de las cuatro de la tarde, en la Panamericana Norte, a la altura del kilómetro 17 y el entronque con la carretera 73, en el Desarrollo Agropecuario La Trinidad, en “San Pancho”.

Una mujer de 65 años conducía un auto Nissan Versa, en color gris plata y con placas de circulación de Aguascalientes, e iba acompañada de José Daniel, de 17, y otro menor de 12 años de edad, quienes viajaban en el asiento posterior.

Al parecer, la fémina guiaba el coche a exceso de velocidad de norte a sur, por lo que perdió el control del volante.

El auto dio un giro y de reversa se fue a estrellar fuertemente contra la segunda caja de un tráiler Freightliner, en color rojo, que se hallaba estacionado en el acotamiento, fuera de la cinta asfáltica.

Los dos menores de edad recibieron el golpe de lleno y resultaron lesionados de gravedad.

Tras ser rescatados por los bomberos del Estado y paramédicos del ISSEA fueron traslados al Hospital 3 del IMSS, mientras que la conductora fue llevada al Hospital del ISSSTE también con lesiones de consideración.

José Daniel no logró sobrevivir y pereció la noche del miércoles 10, por lo que elementos de Servicios Periciales levantaron su cuerpo y lo trasladaron al SEMEFO.