¡Tras enfrentamiento con la FRIZ un delincuente abatido; habitantes de Tayahua viven momentos de terror!

Malandros detonaron en serie explosivos que cimbraron los alrededores

Un daño colateral a dos automovilistas que resultaron heridas por balas perdidas cuando transitaban por la vía

VILLANUEVA, ZAC.- Habitantes de la comunidad de Tayahua vivieron la tarde del viernes 30 de enero un episodio de verdadero terror luego de que un grupo delictivo emboscó a elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) en el tramo que conecta Santiago El Chique, municipio de Tabasco, con Tayahua, en Villanueva.

El ataque incluyó la detonación en serie de artefactos explosivos que cimbraron varios metros a la redonda; el hongo generado por las explosiones pudo observarse a varios kilómetros, en una zona colindante con el estado de Aguascalientes.

De acuerdo con información preliminar, la agresión inició alrededor de las 12:40 horas, dejando como saldo un presunto delincuente abatido y dos mujeres heridas por balas perdidas, quienes transitaban por la vía a bordo de un vehículo al momento del enfrentamiento.

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó los hechos a través de sus redes sociales, señalando que “hace unos momentos, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de la Secretaría de Seguridad Pública fueron atacados durante un operativo en el municipio de Tabasco”.

En redes sociales circularon videos donde se aprecia el instante exacto en que uno de los explosivos detona, además de escucharse ráfagas de armas de fuego de grueso calibre, lo que generó pánico entre los habitantes de las comunidades cercanas.

Refuerzos tardaron en ingresar por difícil acceso y artefactos poncha llantas

Durante varios minutos, elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la propia FRIZ que acudían en apoyo, no pudieron ingresar al punto del enfrentamiento debido a las condiciones del terreno y a que los agresores arrojaron artefactos poncha llantas en su ruta de escape.

Fue hasta que cesaron los disparos que las corporaciones lograron avanzar hacia la zona.

Aguascalientes reforzó su frontera ante posible desplazamiento de agresores

Ante la cercanía del ataque con los límites estatales, la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes reforzó el operativo “Blindaje Aguascalientes”, incrementando la presencia de unidades y elementos en los accesos del norte, oriente y poniente, con el objetivo de impedir que los agresores intentaran ingresar al estado.

Las autoridades de Zacatecas mantuvieron presencia en la región e iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y ubicar a los responsables.