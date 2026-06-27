¡Tras enfrentamiento contra militares y policías estatales sentenciaron a seis detenidos!

ZACATECAS, ZAC.- El juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Zacatecas, dictó sentencia condenatoria contra seis personas luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditara su participación en la comisión de los delitos de portación de armas, posesión de cartuchos y cargadores para arma de fuego, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía Federal en Zacatecas obtuvo sentencia de 7 años 6 meses de prisión contra José “N”, Luis “N” y Nelshino “N”, mientras que para Kevin “N” el juez ordenó una pena de 6 años 10 meses de prisión y para Josué “N” y Jacob “N” de 4 años 10 meses y una multa para cada uno de ellos de 10 mil 182 pesos.

Las seis personas fueron detenidas después de un enfrentamiento entre los civiles armados en contra de elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal, hechos registrados en el mes de junio de 2025 sobre la carretera estatal que conduce de la comunidad de Esteban Castorena, municipio de Luis Moya, al municipio de Cuauhtémoc.

El agente del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado acreditó ante el juez que en el mes de junio de 2025 elementos de seguridad detuvieron a dichas personas y les aseguraron cinco armas de fuego largas, tres armas cortas, 46 cargadores y mil 361 cartuchos para arma de fuego, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía Estatal, quien declinó la competencia a la Fiscalía Federal.

El Ministerio Público Federal (MPF) determinó llevar a José “N”, Luis “N” y Nelshino “N”, Kevin “N”, Josué “N” y Jacob “N” a audiencia de control de detención ante la autoridad competente, quien después de calificarla de legal y tras formular imputación dictó vinculación a proceso y mediante procedimiento abreviado el fiscal federal acreditó plenamente la participación penal de cada uno de ellos, por lo que dictó la sentencia referida.