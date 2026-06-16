¡Tras enfrentamiento en Jalpa elementos del Ejército Mexicano abatieron a dos delincuentes y detuvieron a otro!

Foto: Cortesía

JALPA, ZAC.- Elementos del Ejército Mexicano abatieron a dos delincuentes y detuvieron a otro tras un enfrentamiento armado en territorio de esta cabecera municipal.

Los hechos sucedieron el lunes 15 de junio, poco después de las once de la noche, en la localidad Los Santiagos, en Jalpa, cerca de los límites con el municipio de Calvillo, Aguascalientes.

Los militares realizaban un recorrido por caminos y carreteras de dicha comunidad cuando de pronto se encontraron con sujetos armados, que al percatarse de su presencia los agredieron con disparos de arma de fuego.

Los soldados repelieron el ataque y tras el intercambio de balazos, que se prolongó por varios minutos, lograron abatir a dos de los agresores y capturar a un tercero, que quedó herido.

Éste fue trasladado a un hospital para recibir atención médica a un hospital en calidad de detenido para luego ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

Además, tras el enfrentamiento fueron aseguradas cinco armas de fuego de grueso calibre, cartuchos útiles, cargadores y un vehículo sin placas.

Al lugar del tiroteo acudió personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) para quedar a cargo de las primeras investigaciones, de la fijación y levantamiento de indicios así como del traslado de los cuerpos de los abatidos al Servicio Médico Forense.