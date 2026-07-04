¡Tras engañarlo con falsa falla mecánica en su vehículo joven fue despojado de 12 mil pesos en efectivo!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un joven fue víctima de un robo luego de retirar dinero y ser engañado por sujetos que simularon una falla en su vehículo para despojarlo del efectivo.

El ofendido realizó un retiro aproximado de 12 mil pesos y posteriormente abordó su automóvil para retirarse del lugar.

Sin embargo, mientras circulaba fue interceptado por varios individuos que le hicieron señas para advertirle que aparentemente tenía un problema en una de las llantas.

Ante la alerta, el joven decidió detener su marcha para revisar la supuesta falla.

Fue en ese momento cuando uno de los sujetos aprovechó el descuido para acercarse al vehículo y sustraer el dinero, dándose a la fuga junto con sus cómplices.

El agraviado se percató del robo instantes después, sin lograr ubicar a los responsables, quienes huyeron rápidamente del lugar.

La víctima dio parte a las autoridades, que implementaron un operativo, pero no lograron dar con los delincuentes.