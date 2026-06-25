¡Tras estrellarse contra un montículo de escombros en la carretera 45 motociclista perdió la vida!

GUADALUPE, ZAC.- Un joven encontró una muerte espantosa e instantánea luego de que se estrelló brutalmente contra un montículo de escombros.

El accidente fatal se registró este jueves, alrededor de las ocho de la mañana, sobre la carretera federal 45, a la altura de la comunidad Santa Mónica, perteneciente al municipio de Guadalupe.

El hombre joven se desplazaba por dicha vialidad cuando por causas desconocidas perdió el control del manubrio y abandonó la cinta asfáltica.

Lamentablemente no pudo recuperar el control de su vehículo ni detener su marcha y se proyectó directamente contra el montículo de escombros, contra el que se impactó fuertemente.

El motorista sufrió una severa lesión en el cuello que le costó la vida de forma instantánea.

Al lugar arribaron paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA), que solamente confirmaron el deceso del joven, cuyo cuerpo terminó sobre los escombros y su motocicleta a no más de 5 metros de distancia.

Personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil se encargó de resguardar el área del accidente hasta la intervención de oficiales de la Guardia Nacional de carreteras, que tomaron conocimiento de lo sucedido.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado se encargó de la práctica de los trabajos de campo y a su conclusión trasladó el cuerpo sin vida del motociclista al Servicio Médico Forense.