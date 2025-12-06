¡Tras estrellarse contra un poste de alumbrado público joven motociclista perdió la vida en Siglo XXI!

GUADALUPE, ZAC.- Un joven motociclista, tras esquivar un tope, se estrelló contra un poste de alumbrad público, lo que le costó la vida.

El finado fue identificado como Abdel, de aproximadamente 21 años de edad.

El viernes 5 de diciembre, poco después de las ocho de la noche, transitaba por la vialidad Siglo XXI, pero lo hacía a exceso de velocidad.

Por tal motivo, al esquivar el tope perdió el control del manubrio y se fue a estrellar de lleno contra la luminaria.

El muchacho quedó tendido sobre la cinta asfáltica, mientras que su vehículo se desplazó alrededor de 200 metros.

Algunos testigos del accidente solicitaron la intervención de los servicios médicos y los primeros que arribaron a la escena fueron oficiales de la Policía Estatal Preventiva.

Enseguida arribaron los paramédicos, pero nada pudieron hacer por el joven motorista debido a que ya había fallecido.

El lugar del percance fue resguardada para que el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizara las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense.