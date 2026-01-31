¡Tras estrellarse contra una traila remolcada por un tractor automovilista lesionado en Río Grande!

RÍO GRANDE, ZAC.- Un automovilista resultó lesionado la mañana de este sábado tras de que se estrelló contra la parte posterior de una traila que llevaba enganchada un tractor agrícola.

El accidente se registró sobre la carretera a Sombrerete, entre el entronque a la comunidad de Progreso y la localidad González Ortega, en el municipio de Río Grande.

Los servicios de emergencia fueron alertados sobre el hecho, por lo que al sitio acudieron elementos de Seguridad Pública de Río Grande, que confirmaron que un auto en color rojo se había impactado contra la parte trasera de una traila cargada con costales con frijol y que remolcaba un tractor.

Enseguida arribaron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, que se encargaron de rescatar al conductor del carro para luego brindarle los primeros auxilios y trasladarlo al Hospital IMSS Bienestar de Río Grande para su pronta atención médica.

Oficiales de la Dirección de Policía de Seguridad Vial brindaron seguridad perimetral para evitar otros accidentes y realizaron las diligencias correspondientes.