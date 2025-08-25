¡Tras fallar los frenos de su camioneta dos adultos mayores sufrieron un accidente en Sombrerete!

SOMBRERETE, ZAC.- Dos adultos mayores que viajaban en una camioneta sufrieron un accidente en esta localidad debido a una falla mecánica en los frenos y chocaron contra otras dos así como contra una motocicleta.

La carambola sucedió el domingo 24 de agosto, al filo del mediodía, en calles de la colonia La Blanca, en Sombrerete.

Las víctimas resultaron ser un hombre de 80 años y una mujer de 76 años de edad, habitantes de la comunidad San José de Ranchos, quienes viajaban en una camioneta Nissan X-Terra, en color negro.

El octogenario la desplazaba en condiciones normales cuando de pronto le fallaron los frenos, por lo que perdió el control del volante y chocó contra dos camionetas, una Cherokee, modelo 2012, en color blanco, y una Ford Ranger, modelo 1988, en color blanco, así como una motocicleta Honda de 125 centímetros cúbicos, modelo 2001, en color guinda.

Estas tres unidades sufrieron daños materiales de consideración.

Al lugar acudieron elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Sombrerete, que valoraron a la septuagenaria ya que sufrió una crisis conversiva, en la que se manifiestan síntomas como convulsiones, debilidad, parálisis o pérdida de sentidos.

También acudieron oficiales de Seguridad Pública y de la Policía Vial Preventiva, que tomaron conocimiento de lo ocurrido.