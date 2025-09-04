¡Tras fallido “levantón” de un vendedor de drogas detuvieron a cuatro sujetos y una mujer en Aguascalientes!

Los capturaron tras una persecución y se les aseguraron armas de fuego largas

AGUASCALIENTES, AGS.- Cuatro sujetos y una mujer intentaron “levantar” a balazos a un presunto vendedor de drogas conocido como “El Mocho” en su domicilio en San Francisco de los Romo pero al no conseguirlo escaparon en una camioneta y luego de una persecución fueron detenidos en Pabellón de Arteaga tras chocar contra un árbol.

A los arrestados, cuyas identidades no trascendieron públicamente, se les habrían asegurado tres armas de fuego largas, con las que hicieron más de 30 detonaciones tras el fallido “levantón”.

Los hechos sucedieron el miércoles 3 de septiembre y comenzaron alrededor de las tres de la tarde en la comunidad La Concepción, perteneciente a San Francisco de los Romo.

A bordo de una camioneta Honda, en color rojo, los sujetos y la fémina arribaron a las calles Santo Zapata y Vicente Guerrero, a un domicilio de un sujeto de nombre Jonathan Hernández alias “El Mocho”, identificado como un distribuidor de drogas, con la intención de privarlo de su libertad.

Sin embargo, no lograron su cometido debido a que algunas personas intervinieron para impedir que se lo llevaran.

Los sujetos detonaron las armas largas que llevaban consigo y, al parecer, la fémina habría arrojado una bomba molotov hacia la casa de Jonathan para finalmente darse a la fuga.

Los servicios de emergencia recibieron los reportes sobre el intento de “levantón” y las detonaciones de arma de fuego, lo que provocó la movilización de elementos policiales estatales y municipales de “San Pancho”.

A los responsables los detectaron en su huida por la carretera federal 45 Norte, por lo que fueron en su persecución, a la que se sumaron agentes de la Policía de Investigación Criminal.

El seguimiento terminó en la calle Cesáreo Ruiz Reyes de la colonia Progreso Norte, en el municipio de Pabellón de Arteaga, donde los sospechosos se estrellaron contra un árbol.

Los policías detuvieron a los cuatro sujetos y a la mujer y les aseguraron tres armas de fuego largas así como la camioneta que tripulaban, trasladándolos a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

Al lugar del intento de “levantón” acudieron elementos de Servicios Periciales, que fijaron y aseguraron más de 30 casquillos percutidos.

El domicilio de “El Mocho” fue señalado como un punto de venta de drogas y trascendió que dicho sujeto contaba con un amplio historial delictivo.