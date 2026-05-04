¡Tras fuerte accidente automovilístico en Bosques del Prado Sur dos jóvenes murieron!

El coche que tripulaban chocó contra un árbol y un poste de concreto de la CFE

AGUASCALIENTES, AGS.- Dos jóvenes perdieron la vida tras un fuerte accidente en el fraccionamiento Bosques del Prado Sur, al norte de la ciudad, donde el automóvil que tripulaban se estrelló contra un árbol y un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La avenida Universidad, a la altura del cruce con la calle Sierra Azul, fue el escenario del doble trágico percance, registrado el sábado 2 de mayo, alrededor de la una de la madrugada.

El joven Joshua Alexander Suárez, de 22 años de edad, dejó de existir en ese lugar, en tanto que su acompañante, Nayeli Nicole Santana, de 23 años, pereció posteriormente en el Hospital del ISSSTE.

De acuerdo al peritaje realizado por los oficiales de la Policía Vial que intervinieron en el hecho, el joven guiaba su auto Chevrolet Corsa, modelo 2009, en color gris, por Universidad en el sentido de sur a norte, por el carril central y a velocidad inmoderada.

Esto provocó que perdiera el control hacia la derecha y el vehículo se subiera a la banqueta, donde se impactó de frente contra el árbol, que derribó, y después contra el poste de la CFE.

El auto dio un giro de 90 grados y quedó atravesado sobre la avenida mencionada.

Los dos ocupantes terminaron atrapados en la cabina y fue necesaria la intervención de los bomberos municipales para rescatarlos.

Paramédicos del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) arribaron al lugar y abordaron a Joshua Alexander a una ambulancia, pero antes de trasladarlo a un hospital falleció.

La fémina que le acompañaba fue diagnosticada con lesiones de gravedad, por lo que a bordo de otra ambulancia la trasladaron al Hospital del ISSSTE para su pronta atención médica especializada, aunque posteriormente también falleció.

Los policías viales estimaron los daños materiales en 100 mil pesos, aproximadamente, y con apoyo de una grúa retiraron el automóvil para remolcarlo hasta la pensión municipal.

Los cuerpos de ambos jóvenes fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de las necropsias, que revelaron que Joshua Alexander murió de un traumatismo múltiple y Nayeli Nicole de un traumatismo craneoencefálico.