¡Tras fuerte choque entre dos camionetas en Tepezalá una mujer perdió la vida!

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AGUASCALIENTES, AGS.- Una mujer perdió la vida como consecuencia de un choque entre dos camionetas en el municipio de Tepezalá.

La Fiscalía General del Estado informó que la víctima mortal respondió al nombre de Josefina Medina, que contaba con 72 años de edad.

El accidente sucedió el jueves 9 de abril en el cruce de las carreteras federales 71 y 22, en Tepezalá.

En ese lugar colisionaron dos camionetas, una GMC Sierra y una Volkswagen Saveiro, tipo Pick-Up.

La septuagenaria viajaba en la segunda unidad mencionada, donde quedó prensada al interior de la cabina tras el violento impacto, por lo que tuvo que ser rescatada.

Al recibir los primeros auxilios se le diagnosticaron lesiones graves y fue trasladada al Hospital General de Rincón de Romos, donde posteriormente falleció.

Elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se practicó la necropsia y se concluyó que Josefina murió a causa de un traumatismo craneoencefálico.