¡Tras impactarse contra tráiler estacionado en el bulevar José María Chávez conductor lesionado!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un aparatoso choque se registró durante la madrugada de este lunes sobre el bulevar José María Chávez, casi en la esquina con la calle Mercado de Abastos, frente al Mercado de Abastos, dejando como saldo un hombre lesionado y cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió alrededor de las 00:53 horas, cuando una camioneta Nissan Frontier, en color cobre, con placas del estado de Guanajuato, circulaba a velocidad inmoderada en dirección de norte a sur.

Al llegar al cruce mencionado, el conductor, un hombre de entre 50 y 55 años de edad, perdió el control del volante.

Debido a ello, el vehículo impactó su ángulo delantero derecho contra la parte trasera izquierda de un tráiler International, en color gris, con semirremolque tipo caja seca, el cual se encontraba debidamente estacionado sobre la misma vialidad.

La unidad de carga era conducida por Felipe de Jesús, de 47 años de edad.

Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en arribar al lugar al tener conocimiento del accidente y encontraron al conductor de la camioneta deambulando fuera del vehículo, mientras que su acompañante, una mujer de entre 50 y 55 años, permanecía atrapada al interior de la unidad.

Ante esta situación, se solicitó el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja y de Bomberos Municipales, quienes realizaron maniobras para liberar a la copiloto.

Tras su rescate se determinó que no requería traslado a algún hospital.

Por su parte, el conductor fue valorado por los técnicos en urgencias médicas, quienes decidieron trasladarlo en estado de regular a grave al Hospital General de Zona número 2 del IMSS para su atención médica.

En el sitio oficiales de la Policía Vial se hicieron cargo del siniestro y llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

De manera extraoficial trascendió que ambos ocupantes de la camioneta se encontraban en estado de ebriedad al momento del accidente.