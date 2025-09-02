¡Tras jornada de búsqueda forense localizaron restos humanos en Jerez!

Foto: Google

JEREZ, ZAC.- Resultados positivos arrojó la búsqueda forense realizada por autoridades del Gobierno del Estado y de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas en la zona rural de este municipio; sin embargo, no se dieron a conocer más detalles sobre el hallazgo.

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, dijo que estas acciones, enmarcadas en la estrategia federal y estatal en materia de búsqueda de personas desaparecidas, continuarán de manera permanente hasta encontrarlos, como un acto de justicia para ellos y sus familias.

Comentó que se busca, además, brindarles tranquilidad y certidumbre; por ello, se mantiene la coordinación y colaboración con las familias, de manera que se emprenden acciones conjuntas para avanzar en la localización de sus familiares.

El comisionado local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Everardo Ramírez Aguayo, informó que además del personal a su cargo participaron elementos de la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares.

Se contó con la colaboración de representantes de colectivos de búsqueda, de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano y del Ayuntamiento.