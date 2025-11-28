¡Tras la volcadura de un auto en la carretera estatal 129 adolescente murió tras varios días de agonía!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un adolescente que había resultado lesionado de gravedad tras la volcadura de un automóvil en el municipio de Asientos, murió en el Hospital Miguel Hidalgo tras varios días de agonía.

El accidente que le costó la vida a M.A.E.G., de 14 años de edad, sucedió el jueves 20 de noviembre, poco antes del mediodía, sobre el kilómetro 3+400 de la carretera estatal 129, casi en el entronque con la terracería que conduce a la comunidad Norias del Borrego, en Asientos.

Él viajaba como pasajero en un Volkswagen Jetta, en color gris y con placas de circulación de Zacatecas, junto con otro menor de 12 años de edad y el conductor.

El coche era desplazado de sur a norte por dicha carretera, a exceso de velocidad, por lo que el operador perdió el control del volante hacia la derecha y abandonó la cinta asfáltica para luego volcarse aparatosamente.

El chofer se dio a la fuga y abandonó a su suerte a sus dos acompañantes, que sufrieron lesiones graves y fueron auxiliados por paramédicos del ISSEA.

El menor de 12 años fue llevado al Hospital General de Rincón de Romos, mientras que M.A.E.G., en el helicóptero Halcón 1 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, trasladado al Hospital Hidalgo, donde finalmente pereció.

El jueves 27 de noviembre la Fiscalía General del Estado confirmó su fallecimiento y que elementos de Servicios Periciales trasladaron su cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.