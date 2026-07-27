¡Tras la volcadura de una camioneta en la carretera federal 45 ocho lesionados!

SOMBRERETE, ZAC.- Ocho personas resultaron lesionadas tras la volcadura de una camioneta en esta localidad.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo 26 de julio en la carretera federal 45, tramo Sombrerete-Fresnillo, metros adelante del entronque a la comunidad de Barajas.

Los servicios de emergencia recibieron reportes sobre el percance y al lugar se movilizaron paramédicos y elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Sombrerete, que al arribar confirmaron que se trataba de la volcadura de una camioneta Chevrolet Silverado, modelo 1999, en color verde y con placas de circulación de Durango.

En la unidad viajaban ocho personas, con domicilio conocido en El Mezquital, Durango, que resultaron lesionadas.

Las víctimas fueron identificadas como Lino, de 32 años; Margarito, de 30; Antonio, de 24; María Elena, de 21; Ana Cristina, de 20; Emily, de 4; Adineli, de 3, e Isabela, de 3 meses de nacida.

Todos ellos fueron trasladados al hospital comunitario de Sombrerete para su debida atención médica.

Las autoridades investigaban quién conducía la camioneta y las causas que provocaron el accidente.