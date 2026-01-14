¡Tras operativos en Pabellón de Arteaga detuvieron a 8 sujetos con armas de fuego, drogas y dinero!

PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.- La Fiscalía General del Estado, con apoyo de elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, llevó a cabo unos operativos en el municipio de Pabellón de Arteaga, donde logró la detención de ocho sujetos y el aseguramiento de armas de fuego, drogas y dinero en efectivo.

Los detenidos, de entre 18 y 30 años de edad, y algunos con antecedentes delictivos, quedaron sujetos a una investigación para determinar si forman parte de alguna organización criminal y su probable participación en delitos.

Fuentes de seguridad confirmaron que los operativos se realizaron durante el pasado fin de semana, concretamente la noche del sábado 10 de enero, y obedecieron a seguimiento a líneas de investigación tras los homicidios de dos hombres ocurridos en Pabellón de Arteaga la semana pasada.

Jonathan Rogelio Flores, de 32 años de edad, fue asesinado de una puñalada en el pecho el miércoles 7 de enero en una terracería al final de la calle Artículo 3 de la comunidad Las Ánimas y al día siguiente por la noche, jueves 8, Pedro Gallegos Gaytán alias “El Peri”, también de 32 años, fue ejecutado a balazos con armas de fuego larga y corta en su domicilio en el número 100 de la privada Del Sol de la localidad Emiliano Zapata.

Las indagatorias realizadas por agentes de la Policía de Investigación Criminal los llevaron a realizar operativos y cateos en el fraccionamiento Bosques de Pabellón y en la colonia Popular.

Los agentes investigadores quedaron a cargo de los registros en varios inmuebles de esas zonas habitacionales, en tanto que los militares, los guardias nacionales y los policías estatales brindaban seguridad perimetral.

Tras los operativos se logró la detención de ocho sujetos, a quienes se les aseguraron varias armas de fuego cortas, diversas cantidades de drogas como crystal, cocaína y marihuana, así como una fuerte cantidad de dinero en efectivo.

Los detenidos, junto con todo lo confiscado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para la integración de una carpeta de investigación y la resolución de su situación legal.