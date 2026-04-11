¡Tras paro cardiorrespiratorio recién nacido perdió la vida durante traslado a Aguascalientes!

El menor, identificado como Santiago, era vecino de la comunidad El Tule, en Asientos

Camino al Hospital 3 del IMSS dejó de existir a la altura de la comunidad Macario J. Gómez

Paramédicos detectaron una deformidad en el cráneo y notificaron a la Fiscalía General del Estado

AGUASCALIENTES, AGS.- Un recién nacido identificado como Santiago, vecino de la comunidad El Tule, en el municipio de Asientos, perdió la vida luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio durante su traslado hacia la ciudad de Aguascalientes, donde recibiría atención médica especializada.

A las 15:35 horas del viernes 10 de abril al servicio de emergencias 911 se solicitó apoyo para el traslado urgente de Santiago desde el Centro de Salud de Villa Juárez, Asientos, debido a que presentaba dificultades respiratorias.

Para ello se movilizó la ambulancia ECO-454, encargada de llevarlo hacia el Hospital General de Zona número 3 del IMSS.

Durante el trayecto, sobre la carretera federal 25, a la altura de la comunidad Macario J. Gómez, el menor entró en paro cardiorrespiratorio.

A ese punto acudió en apoyo la ambulancia ECO-442, mientras que el paramédico de la ECO-337 confirmó el fallecimiento del recién nacido pese a las maniobras realizadas.

Al revisar al menor, el personal paramédico detectó una deformidad en el cráneo, por lo que conforme a los protocolos establecidos se notificó de inmediato a la Fiscalía General del Estado para solicitar la intervención de la Agencia de Investigación Criminal y de peritos del Instituto de Ciencias Forenses, quienes quedaron a cargo de las diligencias.

Elementos de Seguridad Pública Municipal y Estatal también acudieron al lugar tras confirmarse el deceso.

El padre del menor, José de Jesús “N”, informó que recibió una llamada de un primo de su esposa, quien le pidió trasladarse de urgencia al Centro de Salud de Villa Juárez debido a que Santiago tenía complicaciones para respirar.

Posteriormente, una tía de su esposa le indicó dirigirse al hospital 3 del IMSS en Jesús María ya que la ambulancia iba en camino.

Minutos después recibió otra llamada en la que le solicitaron regresar a la altura de la gasolinería Valero de Macario J. Gómez, donde le informaron que el bebé había dejado de respirar y había fallecido.

Peritos forenses trasladaron el cuerpo del bebé al Servicio Médico Forense para determinar la causa de la muerte.

Con base en los resultados se esclarecerá si hay elementos para iniciar una investigación por delito o, en su caso, descartarlo.